AK ⟩ Kaasaegsete füüsikaliste ja filosoofiliste ajateooriate entsüklopeedia

Aeg tundub olevat kõigile tuttav ja eriti tuttav kõigile kellaomanikele. Nende arvates piisab vaid ühest pilgust kellale, et teada saada, kuhumaani on aja kulg parajasti jõudnud, ehk teisisõnu, milline on sel hetkel aja mõõtarv. See on füüsikute arusaam ajast: aeg on see, mida saab mõõta.