Mõrvamüsteerium, mis teeb sügava kummarduse Agatha Christie loomingule

Teose peategelane on toimetaja Susan Ryeland, kelle kliendiks on kuulus ja hinnatud krimikirjanik Alan Conway – autor, kelle loodud Atticus Pündi krimisarja on tõlgitud kolmekümne nelja keelde ning müüdud miljoneid eksemplare. Kui Susan üheksanda romaani käsikirja lugemisega peaaegu lõpuni jõuab, ilmneb kaks toimetajatööd häirivat asjaolu: kõigepealt on kadunud romaani viimane peatükk, milles lugejatele paljastatakse mõrvar, ning seejärel tuleb teade autori enesetapust. Seda viimast Susan ei usu ning ta hakkab samal ajal otsima nii puuduvaid lehekülgi kui ka selgitama välja, kes ja miks tappis tema menuautori.