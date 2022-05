Legendaarne Mutant Disco teeb comebacki

«Ega me alguses ei mõelnudki seda kui eraldi kontseptsiooni. Me leidsime lihtsalt koha, Von Krahli teatri, kus oli mitu saali, ja kasutasime seda võimalust. Meil ei olnud nii, et neli kuud oleks lineup ette paika pandud. Pigem arutasime, et kurat, keda me järgmise kahe nädala jooksul mängima kutsume?» muigab Rhythm Doctor nüüd. Tihti toimus ühes saali live esinemine, teises mängisid DJ-d. Hiljem toimus pidu ka teistes asukohtades, näiteks Mere puiesteel asunud Spiriti klubis.