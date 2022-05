Eurovisioon: veel üks kord, tundega

Kui eesmärgiks on anda läbilõige Euroopa riikide poppmuusikast täna, on tänavune Eurovisioon kahtlemata õnnestunud. Viimastel aastatel pole olnud just palju aastaid, kui iga riigi laulust õhkuks sedalaadi omanäolisust, et tegelikult võiks ka pimesi paika panna, mis riigist laul pärit on. Ja see teebki Eurovisiooni eriliseks.