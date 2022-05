Seiklusfilmide sari «Kariibi mere piraadid» leidis uue võimaliku peaosatäitja

The Sunday Times tegi intervjuu mai lõpus Eesti kinodesse jõudva «Top Gun: Maverick» produtsendi Jerry Bruckheimeriga, kellega tuli juttu ka «Kariibi mere piraatide» jätkumisest. Küsimuse peale, kas «Kariibi mere piraadid 6» on jätkuvalt plaanis, kostis Bruckheimer, et nii see tõepoolest on.