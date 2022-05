Kui alustada algusest, siis eelmise aasta sügisel me ei teadnud sellest etendusest midagi, enne kui tuli teade, et etendus lükkub maikuusse. Teadagi, pandeemia, kõik piiratud. Meid Auraga (8-aastane) see ei puudutanud, sest pileteid meil polnud ja kevad veel kaugel.

Me ei olnud üldse varem ühtegi Lotte teatrietendust vaatamas käinud, küll aga on laps ära vaadanud kõik Lotte filmid ja muidugi on ju veel see asi, et neil on 1. klassis aabits ja lugemik ja tööraamat kõik Lotte-teemalised. Lotte on meie elus igapäevane tegelane.