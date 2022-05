Mart Avi: ma ei leia, et kannatustest midagi head sünnib

Tema muusika on natuke nagu Rorschachi test – igaüks suudab sealt välja lugeda midagi erinevat. On leitud, et Avi võiks hõlpsasti kirjutada edukat edetabelipoppi, aga millegipärast ei taha seda teha. Popi võimalusi paistab külluslikult ka tema viimasest plaadist «Blade», Avi seniajani kõige kuulajasõbralikumast tööst.

Aasta lõpus, kui kriitikud oma aastalõputabeleid teevad, on Avi plaat ikka nr 1 või nr 2. Olen päris kindel, et teisiti ei lähe ka «Blade’iga». Ja mitte et nii peab tegema, vaid tal on lihtsalt õnnestunud muusika.