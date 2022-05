Elvis Presley tütar ülistas tema isast rääkivat uut eluloofilmi

Lisa Marie Presley kommenteeris filmi ning konkreetsemalt Austin Butleri osatäitmist Instagramis: «Olen Baz Luhrmanni «Elvist» kaks korda näinud ja see on imetabane. Tõeliselt suurepärane. Austin Butler kandis ja väljendas mu isa südant ning vaimu imekaunilt. Minu arvates on tema rollisooritus erakordne, sest keegi pole varem mänginud Elvist nii täpselt ning austavalt. Seda kaunist filmi vaadates tunnetad ja koged Bazi puhast armastust, hoolivust ning austust mu isa vastu. Tegemist on teosega, mille üle mina, mu lapsed ja nende lapsed saame igavesti uhked olla.»