Elina Nechayeva särab «Minu veetleva leedi» naispeaosas

«Minu veetlev leedi» põhineb George Bernard Shaw kuulsal näidendil «Pygmalion», kuid isegi muusikali loojad ei osanud ette näha, et sellest kujuneb möödunud sajandi üks menukamaid ja tunnustatumaid muusikalavastusi, mida etendatakse üle kogu maailma suure eduga ka tänapäeval.

«Minu veetlev leedi», mis jutustab vaese lilleneiu kujunemisest suurilma daamiks, on justkui 20. sajandi tuhkatriinulugu. Peategelase Eliza tunnuslaulust «Ma tahan tantsida» kujunes hittlugu, mis on tuttav pea kõigile.

Imeline muusika, peadpööritav koreograafia, sädelevad dialoogid ja kaasakiskuv süžee jätavad kustumatu mulje ning on põhjuseks, miks seda näidendit esitatakse maailma kuulsaimatel lavadel ikka ja jälle.

Lugu sellest, kuidas ambitsioonikas foneetikaprofessor võtab ülesandeks õpetada lilleneiule õiget hääldust ja tutvustada talle kõrgseltskonna elu, on paljudele juba tuttav.

Lavastuse muudab köitvaks ennekõike aga esteetiline nauding, mis avaldub melu, huumori, ilu, tantsu ja šikkide kostüümide kaudu. Nagu lausub Higgins, näidendi üks peategelasi Aleksandr Ivaskevitši kehastuses, on just igatsus ilu järele see, mis tekitab inimestes emotsioone.