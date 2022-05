Narvas toimub nädalavahetusel rahvusvaheline laste ooperi- ja balletifestival

Kas sa oled pidanud kunagi mõnele lapsele selgitama ja õpetama, et miks pesta hambaid? Miks on muusika ja tants meie elus oluline ja mida tähendab koostöö? Kuidas leida ühist keelt? Miks on parem olla hea ja sõbralik kui kuri ja kibe? Kuidas kultuurid ja keeled meie sees ja ümber üheks toetavaks tervikuks sulanduvad ja miks on oluline siiski oma idenditeeti hoida ja arendada?

«See on integratsioon selle parimas tähenduses ja läbi kultuuri Eesti piirilinnas – muusika ja tantsu,» kommenteerib festivali loominguline juht ja peakorraldaja Julia Savitskaja. «Kes meist lapsevanemana, õpetajana või sõbrana poleks pidanud kunagi mõnele lapsele selgitama ja õpetama, et miks pesta hambaid?» selgitab ta selleaastase lastefestivali kultuuriprogrammi. «Või et miks on muusika ja tants meie elus oluline ja mida tähendab koostöö? Kuidas leida ühist keelt? Miks on parem olla hea ja sõbralik kui kuri ja kibe? Kuidas kultuurid ja keeled meie sees ja ümber üheks toetavaks tervikuks sulanduvad ja miks on oluline siiski oma identiteeti hoida ja arendada?»

Festivali algataja on Narva päritolu ooperilaulja Julia Savitskaja, kes on ka korraldanud festivali aastast 2015 ja kes 2018. aastal sai Narva ooperipäevade korraldamise eest Eesti Kultuurkapitali preemia Kultuuripärl.

FESTIVALI PROGRAMM:

20.05.2022 kell 18.00

«Cipollinka ja tema sõbrad»

Tantsuetendus kogu perele, mida esitab professionaalne Tantsuteater Polly. Etenduses enamasti mängivad osa lapsed, kes on eriti õppetatud tantsuteatris klassikalise tantsu-, maailma rahvaste tantsude-, estraaditantsude-, moderntantsude-, lavalise liikumist, näitlemisoskust ning POP-balletti õppimist.

21.05.2022 kell 17.00 / 22.05.2022 kell 12.00

«Balletilugu»

Lavastus: Rahvusooper Estonia

Soovitatav vanus 4–10 eluaastat

Haridusprojekt «Balletilugu» pakub kõige pisematele balletihuvilistele tantsulusti

ja vaatamisrõõmu. «Balletilugu» koosneb kahest osast: esimeses osas õpitakse

tundma balleti ajalugu ja vaadatakse erinevaid balletinumbreid, teises pooles

saavad lapsed proovida balletiseelikuid ning õppida koos Eesti Rahvusballeti

tantsijatega selgeks ühe tantsu.

21.05.2022 kell 12.00 / 22.05.2022 kell 17.00

«Orkestrimäng»

Lavastus: Rahvusooper Estonia

Soovitatav vanus 4–10 eluaastat

Haridusprojekt «Orkestrimäng» tutvustab peamiselt keel-, puhk- ja löökpillidest

koosnevat orkestrit, mis on muusikateatri lahutamatu osa. Koos rahvusooperi

orkestrantidega vaatame erinevaid pille, nende kõla ning omapära. Räägime sellest,

kes on dirigent, mis on partituur ja kuidas sünnib muusika. Oodatud on nii

lasteaiagrupid kui I õppeastme koolijütsid, et koos maha pidada üks vahva

Muusikapidu!

21.05.2022 kell 19.00

«Bach in the Street» (Rootsi)

JAM Awards 2018 võitja kategoorias «Parim väike ansambel»

See lavastus esitleb nii muusikalist kui ka kultuurilist sulandumist. Laval, soolo

barokk viiulimuusika, mis vastab lõhata hip-hop ja linna tänava tantsu vastu.

Semmy Stahlhammeri (Rootsi Kuningliku Orkestri esimene kontsertmeister ja J.S.

Bachi spetsialist) ja Maele Sabuni (auhinnatud tänavatantsija ja Rootsi

Eurovisiooni esineja) suhtlus on dünaamiline ja kaasahaarav igas vanuses

publikule.