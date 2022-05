Fotomuuseumis avatakse Eesti ja Soome analoogfotograafia näitus

Digitaalne maailmakord pole saavutanud täit võimu analoogi üle, ka mitte fotograafias. Pigem on näha analoogfotograafia taaselustumist ja noorema põlvkonna soovi katsetada oma käega vanu fototehnikaid.

Eesti-Soome analoogfotograafia näituse eesmärk on tuua nähtavale, et vanad tehnoloogilised fotomeetodid pole välja surnud ja neid kasutatakse edukalt kaasaegses fotograafias visuaalse eneseväljenduse praktikana. Näitusel on analoogtehnikatest esindatud broomõlitrükk, tsüanotüüpia, polaroidfotograafia, pinhole; samuti suureformaadilise plaatkaameraga jäädvustatud negatiividest (24 x 30 cm) ilmutatud mustvalged fotod, mis lõppfaasis käsitsi koloreeritud; klassikalised hõbeželatiinprindid, värvilised fotogrammid, kitsas- ja keskformaat värvifilmile jäädvustused ja neist loodud kromogeensed prindid, lisaks üks analoogtehnikat ja moodsat 3D digitehnikat ühendav projekt.