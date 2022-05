Suurgildi hoones avatakse Hortus Musicuse juubeli puhul näitus

Algselt varajase muusika esitajana tuntud ansambel Hortus Musicus on saanud legendiks juba oma eluajal. Tänaseks on nad ületanud kõiki aja-, kontinendi- ja žanripiire. Hortuse interpreedid on alati olnud «mitteklassikalised klassikalised muusikud» ehk siis julguse ja esinemisstiili poolest pigem rockstaarid ja avangardistid. Nad on teatraalsed ja vitaalsed vastuvoolu ujujad, alustanud keskkooli- ja üliõpilasansamblist ning kasvanud rahvusvahelise superstaari kuulsusega muusikakollektiiviks.