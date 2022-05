Võimas Balti tantsukunst leegitseb Tallinnas

Balti Tantsu Platvorm toimub üle aasta eri Balti riigis platvorm-festivalina, kus igast riigist on esindatud kolm tantsulavastust ning lisaks esitlusprogramm, kus tantsukunstnikud saavad tutvustada oma projekte rahvusvahelistele kuraatoritele. Programmi kuuluvad ka töötoad ja õhtune festivaliklubi. Et festivalile on oodatud kokku ligi sadakond väliskülalist, on pileteid etendustele saadaval piiratud koguses.