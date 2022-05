Esimesel tARTu skulptuurioksjonil müüdi 24 teost

Tartu Loomemajanduskeskuse juht Külli Hansen: «On tõeliselt hea meel, et huvi oksjoni vastu oli esimese korra kohta suur, 50 tööst 24 tööd sai müüdud. Arvestades, et skulptuurid on enamasti kallimad kui maalid, on see korralik tulemus. Oksjonile jätkus ka elevust ja hasarti, mis selliste sündmustega ikka kaasas käib. Ning olen rahul, et ka mõlemad Ukraina autori Hanna Kyseleva tööd said müüdud. Tulu tema töödest läheb Ukraina ja Hanna pere toetuseks.»