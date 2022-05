Zelenskõi võttis sõna Cannes'i filmifestivali avatseremoonial

17. mai avatseremoonial peetud kõnes, mis tõlgiti prantsuse keelde, ütles Zelenskõi, et filmitegijad ei tohiks loorberitel puhata, kui raevutseb sõda.

«Suures diktaatoris» mängis Charlie Chaplin diktaatorit, kelle tegelaskuju põhines selgelt Adolf Hitleril. Zelenskõi rõhutas kõnes, et kuigi film ei suutnud reaalset diktaatorit hävitada, näitas see vähemalt, et filmikunst ei vaikinud.