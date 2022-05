Rein Raud loob silda Aasia ja Euroopa mõtlemise vahele

Rein Raud on avaldanud erineva päritoluga Aasia ühiskondade ajalooliste arengute tutvustuse «Täiused ja tühjused». See Aasia mõtlemisse sissejuhatav teos on jaotatud kaheks osaks. Ajalooline osa on India, Hiina ja Jaapani kultuurilooline lühiülevaade, millele on lisatud Tiibeti, Korea ja Kagu-Aasia kultuure tutvustav peatükk. Teine osa on Aasia tähtsamate mõttemustrite ülevaade ja erinevate mõttelõimede arengute võrdlus. Esimene osa loob kujuteldava raami teise osa mõttekunsti teemade arutelu jaoks.