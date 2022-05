Kui uus on unustatud vana

Kiim, mille saan Grindris sõnumeid lugedes, tekitab joogijanu. Suunurgad keerlevad spiraali ja veen kaelal tuksleb kui linnusüda. Nihelen, keerlen, katsun end ja tahan. Ainult tahan. Oigan ja ennustan kasvavat kihku. Meel kisub puu all mädanenud õunte manu. Tahan olla need õunad. Topin neid suhu, nii palju kui mahub, sülitan välja ja litsun juurde. Püherdan ekstaatiliselt mulla, lehekõdu ja õunamäda moosis. Keha kleepub, kipitab. Silmad pöörduvad pahupidi ja selg kumerdub. Orgastiliselt hoian õhupuuduses krõnksus asendit. Hingan sisse ja avan silmad, pimedus. Hingeldan vabanemisest. On nüüd kõik?