AK ⟩ Lugu luurajast, keda on arvatud üheks James Bondi võimalikuks prototüübiks

Kirjastus Varrak on nüüdseks enam kui 25 (!) aasta jooksul toonud lugejateni samalaadse ülesehitusega mahukaid ajalooraamatuid. Siin on kõigepealt alfabeetilises järjekorras lühike teave tähtsamatest tegelastest, mis tuntavalt hõlbustab järgneva põhisisu haaramist. Aga enne peateema arendust on veel fotode ja kaartide loetelu ning eessõna ja teose lõpulehekülgedelt leiab isikuregistri. Kõik see kehtib ameeriklasest emeriitprofessori Jonathan Schneeri (snd 1948) läinud aastal eesti keeles avaldatud uurimuse «Lockharti vandenõu» kohta.