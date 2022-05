AK ⟩ Vaga vesi, sügav põhi

Küllap on päritolu suurest perest mõjutanud ka mullu eesti keelde tõlgitud lastejutustuse «Tänapäeval on kõigi nimi Sorry» sündi, mille on leidlikult ja ladusalt eesti keelde tõlkinud Kerti Tergem. See on lugu igatsusest märkamise ja kuuluvustunde järele. Raamat räägib 12-aastasest Biancast, kelle nooremal vennal on kaasasündinud südamedefekt. Ema mure venna pärast jätab Bianca tähelepanuta ja kõrvalejäetuse tunde tõttu sulgub tüdruk endasse. Teda peetakse kinniseks, isepäiseks ja tõrksaks «kasutusjuhendiga» lapseks, kuigi tegelikult on tal puudu märkamisest, ta tunneb end viienda rattana.