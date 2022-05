Elton Johnist valmib esmakordne dokumentaalfilm

Legendaarsest muusikust Elton Johnist valmib täispikk dokumentaal nimega «Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and the Years That Made His Legend», vahendab Rolling Stone. Film keskendub Elton Johni 2018. aastal alanud hüvastijätutuurile, aga teeb ka tagasivaate 70ndate algusesse, kui valmisid virtuoosi esimesed märgilised hitid.