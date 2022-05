Oksjonil müüdi kitarr, mis läks katki Oasise vendade kakluses

Kaklus leidis aset Rock en Seine'i festivalil Oasise «Dig Out Your Soul» tuuri lõpus. Bänd pidi festivalil esinema, kuid vendade tüllimineku pärast öeldi publikule, et nad ei ilmugi rahva ette. Noel Gallagher teatas veidi hiljem, et kavatseb bändist lahkuda, sest ei suuda Liamiga enam koos töötada.