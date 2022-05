TarSlämmi tänavuse finaali võitis Päiv Jürgen Dengo

Kommentaar luuletusele Sirel Heinloolt: «Jürgen Dengo luule eripära on põnev rahvalaulust inspireeritud loitsulisus, mis on kombineeritud teravmeelsete draamalike kõla- ja tundetooninüanssidega. Sisendusjõudu lisab tema tekstidele ja esitusele see, et sünnist saati pimedana ei saa ta oma tekste paberilt maha lugeda. Tajudes maailma palju enam kuulmismeele kaudu, sünnib ka tema luule nii, et sobib väga hästi just kuulamiseks. Avaldatud luuletuse üks tugevus on tema mitmeti tõlgendatavus – võiks küsida, kes seal luuletuse lõpus siis tardub? Kas mõni tegelastest või hoopis kuulaja? TarSlämmil kohapeal tundus, et see oli just kuulaja.»