Suri Kreeka helilooja Vangelis

Vangelis on eeskätt kuulus oma muusika poolest ulmefilmile «Blade Runner» ja ajaloolisele spordidraamale «Chariots of Fire». Neist viimane võitis 1982. aastal parima filmimuusika Oscari, alistades teiste seas ka John Williamsi ühe tuntuma filmimuusika Indiana Jonesi filmide esimesele osale («Raiders of the Lost Ark»).