KUULA ⟩ Lexsoul Dancemachine avaldas suvise videosingli «Lazy Breeze»

«Eks seal on ka romantiline alatoon juures, ja lisaks mõte, et puhkus on ikkagi vaja välja teenida. Samuti see tunne, kui kuuma ilma käes mahedat briisi tunned. Või see, kui hüppad vette - täielik jahutus. Just «laisk tuuleiil» kujundas terve EP suunda. Olime väga lähedal, et ka lühialbumi nimeks «Lazy Breeze» panna,» avas bänd tagamaid.