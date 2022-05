PUHAS MUUSIKANAUDING ⟩ Kolm meistriteost lahkunud heliloojalt Vangeliselt

«Blade Runner Blues» (filmist «Blade Runner»)

«Conquest of Paradise» (filmist «1492: Paradiisi vallutamine»)

«Chariots of Fire (Titles)» (filmist «Tulevankrid»)

See pala on kergesti äratuntav ka inimeste jaoks, kes pole Hugh Hudsoni 1981. aasta spordidraamat «Tulevankrid» kunagi näinud, sest lugu on leidnud kasutust teisteski filmides, aga ka näiteks mitmetel Olümpiamängudel. Kahtlemata on seda ka paljud emad kasutanud taustamuusikana koduvideotes, kus nende imik esimest korda kõnnib. Seda muidugi täiesti arusaadavalt, sest iga minutiga suurejoonelisemaid mõõtmeid leidev pala väljendab enneolematut võidumeeleolu. «Tulevankrite» elektrooniline heliriba tõi Vangelisele 1982. aastal filmimuusika Oscari.