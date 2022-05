Juurikas. Portugal on tore rallimaa

Tere Ott! Rõõm kuulda et olete Järveojaga õnnelikult Portugali jõudnud! Loodan et tagasild pidas vastu. Eelmine kord olid mingid jamad sellega. Pole ka ime. Need tänapäeva autoteenindused on räiged petukohad. Raha võtavad roppu moodi, aga autot korda ei tee! Keegi pohmas jopakolla toimetab auto kallal! Keerab väheke mutrit ja magab siis õliste tunkedega tagaistme peal pohmelli välja!