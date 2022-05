Kindel laks: Saksa sõda ja venelaste maa

«Sama hästi kui venelaste maa»

Ajaloolane Kaarel Piirimäe on saanud hakkama hiilgava diplomaatia­uurimusega, mis avab USA ja Suurbritannia vaidlust Nõukogude Liiduga Balti riikide okupeerimise küsimuses. Tegemist on tõsise teadustööga, mis on kirjutatud nagu ajaloopõnevik. Läänemaailma juhtriikide jaoks polnud sõja lõpus sugugi selge, millist lõplikku seisukohta võtta Balti riikide suhtes. Nõukogude Liit nõudis okupatsiooni täielikku tunnustamist. Kuigi lõppmängus võitis vabaduseideaal ning algas 1991. aastani kestnud mittetunnustamispoliitika, ringles pikalt nii Washingtonis kui ka Londonis jutt, et need on «venestunud» maad, mis pole isegi kindlad, kas nad saavad väljaspool Venemaa poliitilist ja väärtusruumi hakkama. Eestil on alati olnud vaid kaks valikut: despootlik ida või lääne vabaduse valgus. Valisime teise, ent seda valikut tuleb pidevalt tugevana hoida.