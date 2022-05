Teleekraanil haisevad auklikud sokid

Ühe luureagendi treenimine on kallis lõbu ja üldse pole vanal heal Inglismaal kombeks riigiametnikele kuuli pähe kihutada, nagu see Venemaal läbi aegade traditsiooniks on olnud. Seega saadetakse need õnnetukesed eriüksusesse paljuütleva koodnimega Soomaja meelt parandama ja näitama, et nad on võimelised arenema.