NÄDALA PLAAT ⟩ Meie aja räpikangelane

Ei suuda uskuda, et tõenäoliselt meie aja kõige mõjukama räppari Kendrick Lamari eelmisest albumist «Damn.» on möödas juba 1855 päeva ehk viis aastat. See oli üks nendest albumitest, mis tuli, et jääda. Lamari viies album «Mr. Morale & The Big Steppers» teeb kõigi eelduste kohaselt täpselt sama.