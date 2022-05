Vaba Lava minifestivalil mängitakse hooaja parimaid lavastusi

«Heameel on lõpuks teha teoks, mida oleme ammu tahtnud teha — hooaega kokkuvõtvat festivali oma lavastustest. Pandeemia ei lasknud seda varem realiseerida, aga nüüd on Marius Ivaskevičiuse kuraatorprogrammi valik vaatajate ees. Lisaks Narva päev 26. mail, mis ka ammune idee,» kommenteeris Vaba Lava juht Märt Meos.

«Meie selle hooaja lõpp on olnud pöörane. Ukraina sõjateemalise lavastuse kiire välja toomine ja edu. Kutsed rahvusvahelistele festivalidele ja hiljutine külaskäik Brüsselis. Samuti külalisetendused Leedu rahvusteatris ja Riias.» lisas Meos. «Vaba Lava kihutab edasi ja teeb omal vaiksel moel ajalugu. Publik on seda märganud. Loodetavasti märkavad seda ka need, kes on Eesti Vabariigis loodud kultuuri ja teatri eest seisma.»