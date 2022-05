Happeline underground tõusis kõrgkultuuriks

Pink Floyd on kahtlemata ansambel, mis ei vaja vähemagi kõrvaringiga muusikasõpradele tutvustust. Albumid nagu «Dark Side of The Moon», «The Wall» ja «Wish You Were Here» on kõigi aegade parimate või edukamate nimekirjade püsiasukad. Kui tobedad ka ei oleks kõiksugused «läbi aegade parimate rokkbändide» nimekirjad, on ka Pink Floyd neis alati esindatud. Need on dinosaurused, kellest mööda vaadata ei ole lihtsalt võimalik.