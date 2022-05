Võimsad vaatajanumbrid! «Apteeker Melchior» täitis ambitsioonika eesmärgi

Filmilevitaja Timo Dieneri sõnul võib nüüd julgelt väita, et Eesti inimesed on leidnud pandeemiajärgselt taas tee kinno. «Igal aastal toodetakse Eestis mitukümmend uut filmi, näiteks 2022. aastaks on Eesti Filmi Instituudi andmetel planeeritud 37 kodumaise filmi esilinastus. Neist jõuab eksklusiivsesse «100 000 klubisse» vaid koorekiht.»