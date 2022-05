Minge üles Vargamäele – lauluga!

Seda kohe mitmes mõttes: lühikese ajavahemiku vältel anti loetud arv etendusi, mis õige ruttu välja müüdi; aga ka üks etendus kulges hoogsalt ja lennukalt, lõppedes just nii õigel ajal, et hinge jäi koos tänulikkusega helge kahjutunne: oi, juba otsas! Lisapaladega pakuti ka üllatusi.

Ainuüksi lavastuse pealkirjast hoovab muusika- ja avaramalt kultuuriloolise hariduse väge: «500 aastat lauluga. Madrigalist stepini». Riina Roose on kahtlemata talendikas koolmeister, kes arenenud aina isikupärasemaks lavastajaks. Üsna üllatav oli kavalehelt lugeda, et «500 aastat lauluga» on Roose esimene lavastus üliõpilastega, aga eks kogu teekond õpetajana hõlma ka lavastajarolli.