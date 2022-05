INTERVJUU ⟩ Kultuuripealinn Tartu publikut lolliks ei pea

Kati Ilves – Kumu hittnäituste kuraatorist sai kultuuripealinn Tartu loovjuht. Tema vaatab, et tervik ikka paika läheks.

Tartu on maagiline ja müstiline koht. Aastal 2024 on Tartu peale selle ka Euroopa kultuuripealinn. Tartu koos Lõuna-Eestiga, kui täpne olla. Ellujäämise kunstid on selle sündmuse laiem nimetus.