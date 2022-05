Uues «Võimatus missioonis» põrutab Tom Cruise motikaga kaljult alla

2021. aastal toimunud CinemaConil kommenteeris Cruise filmi jaoks tehtud trikki: «See on igal juhul kõige ohtlikum asi, mida ma kunagi üritanud olen. Me töötasime selle kallal aastaid. Ma olen seda teha tahtnud sellest ajast, kui olin väike laps.»

Cruise on tuntud selle poolest, et keeldub ohtlike trikkide filmimisel kaskadööri kasutamisest. Seda peegeldab eriti märkimisväärselt just «Võimatu missiooni» seeria, kus Cruise on roninud Dubais asuva Burj Khalifa pilvelõhkuja peal ning hoidnud kinni õhku tõusva lennuki tiivast.