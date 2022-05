«Kunstis peab otsima tundmatuid kohti ning seal pea ees vette hüppama!»

Sõja puhkemine mõjutas meie tegevust tugevalt. Meile pidi tulema hulk huvitavaid vene autoreid, kellest mitme loomingut on viimastel aegadel eesti keele tõlgitud. Nagu näiteks Grigori Služitel, Aleksei Salnikov, endine ansambli Nautilus Pompiliuse laulja Vjatšeslav Butusov ja teised. Aga nemad jäävad nüüd kõik tulemata.

Mõni ütles ise ära, näiteks Putini režiimi suhtes kriitiline Sergei Lebedev. Služitel ütles, et tal on Ukrainas toimuva pärast häbi. Mõnda aga ei pidanud me ise muutunud oludes enam võimalikuks kutsuda.