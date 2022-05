Harry Stylesi 13 varjundit

Mu meelest on üks huvitavamaid žanre kaasaegses muusikakultuuris passimiseks mõeldud muusika. Selline muusika, mida kuulates ei olegi targemat teha kui lihtsalt passida, seina vahtida ja uneleda, vahel suisa niimoodi niisama oleskleda, et peaaegu unustad ära, et muusika üldse taustal mängib.

Ma ei usu, et keegi sellist muusikat tahtlikult või teadlikult loob, küll aga on mõni artist, kel tuleb see suisa erakordselt hästi välja. Ma ei pidanud Harry Stylesi üheks sellistest artistidest, ent tema kolmas kauamängiv «Harry’s House» täpselt seda on – passimise muusika.

Sest öelda muusika kohta igav on justkui öelda midagi tõsiselt vänget. Ja ega passimise muusikagi tegelikult igav ole – sel on oma otstarve ja eesmärk, oma aeg ja koht, oma võlu ja lumm. See lihtsalt sobib ennekõike nendeks hetkedeks, kui midagi kuulata ei ole ja nagu ei taha ka.