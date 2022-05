Esitleti Tähekese ukrainakeelset erinumbrit

Ajakirja trükiarv on 3500 ja see ei lähe müüki, vaid saadetakse postiga ligi 400 Eesti lasteasutusse, kus haridusministeeriumi andmetel käib ukrainakeelseid lapsi.

Täheke ukraina keeles tutvustab lugejatele Eestimaad ja meie lastekirjandust. Ukrainakeelse erinumbri esikaane on joonistanud tunnustatud Eesti raamatuillustraator Jaõrna Ilo. Ajakiri ilmub 24-leheküljelisena ning selles on avaldatud jutud Andrus Kivirähkilt, Janno Põldmalt, Eno Raualt, Piret Raualt ja Markus Saksatammelt. Kasutatud on Tähekese autorite – Edgar Valteri, Heiki Ernitsa, Hillar Metsa, Kertu Sillaste, Kristina Torti, Elina Sildre, Ulla Saare, Liisa Kruusmäe jt illustratsioone. Ajakirjas ilmub ka Regio lastekaart, mis tutvustab erinevaid Eestimaa paiku.