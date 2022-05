Laulja Jarek Kasari kontsert mõjub puhkekohana keset kiiret elu

Mitmekülgse laulja ja helilooja Jarek Kasari autorikontsert «Pink ja puu» on inspireeritud maanteedele paigaldatud teeninduskohamärkidest, mis osutavad puhkekohale. Kontserdi eesmärgiks on olla ajutiseks puhkekohaks keset kiiret elu.

Varem Chalice'i nime all muusikat teinud ja räpparina karjääri alustanud Jarek Kasari haare on aukartustäratavalt lai - alates 2006. aasta Eesti Vabariigi aastapäeval kõlanud ja kogu ühiskonda kõnetanud laulust «Minu inimesed» kuni albumiteni, mis on asjatundjate poolt juba eesti popmuusika kullavaramusse kantud.