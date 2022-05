AK ⟩ Antiigi laste seiklused

Kristi Viidingu ja Maria-Kristiina Lotmani koostatud, toimetatud, kommenteeritud ja saatetekstidega varustatud tõlkekogumik «Kõige kaunimad ehted» – Tartu Vaba Akadeemia tõlkeseminaride ühistöö – sobitub eesti lugeja puhul lugemistraditsiooni, millel on seni puudunud teatav alguspunkt. Nimelt on vahva kollase ja mänguasjapiltidega kaanega trükisesse kätketud Kreeka-Rooma antiikaja lastekirjandus, mida tänapäevasest mõistest eristab küll see, et tekstid on kirjutatud laste kohta ja/või laste poolt.