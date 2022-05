KULTUUR ⟩ Piletilevi 25 ehk kuidas Michael Jackson Eesti kultuurielu muutis

Kuid just nii palju aega on möödunud Piletilevi loomisest – Eesti esimesest piletimüügivõrgust, mis tänasel päeval on Eesti suurim piletimüügikanal – ja ajad on märgatavalt muutunud. Mis ei ole aga muutunud, on see, et eestlane on jätkuvalt suur kultuurisõber, ning Piletilevi, mille loomisest möödub tänavu 25 aastat, pakub tuhandeid kultuuritarbimise võimalusi vaid hiirekliki kaugusel.