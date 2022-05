AK ⟩ Poola nobelisti esikromaan kirjeldab elu mõtte vorme

Juba poola kirjaniku Olga Tokarczuki (1962) debüütromaani «Ühe Raamatu otsijate teekond» (1993) esimesed read sisaldavad paari elementi, mis on tema hilisemates teostes läbivaks kujunenud: juhus ja teekond. Esimene peatükk, mis tegelikult on tähistatud numbriga 0, on aga kui eelvaade kõigile neile, mis on tulnud hiljem: kergelt müstilise hõnguga lugu, mille peategelaseks seekord leidlaps, kes mõistab aja ringjat olemust, saab hästi läbi loomadega ja kelle jaoks on sõnad asjade hing. Ainult et sõnu ei suuda ta ise väljendada.