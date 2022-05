Maris Pihlapi värske album kujutab teekonda rahuni iseendas

«Ajal, mil välises maailmas toimub nii palju, mille pärast muretseda, karta ja lasta end pikali lüüa, tundub olevat ainus lahendus leida rahu iseenda seest. Lugudesse on talletatud hetked selle sisemise rahu otsingutest. Poolteist aastat on ühest küljest albumi valmimiseks üpris lühike aeg, aga tagasi vaadates tundub see väga pikk, sest olen selle ajaga meeltult muutunud.

Kuna see on olnud mulle niivõrd oluline ja õpetlik aeg, otsustasin muusikalisesse materjali sisse jätta ka rohkem algsalvestuste «ebatäiuseid» - häälevärinaid, salvestuse ajal kellegi sissekõndimist, trammide möödumist mu Kopli stuudiost. Mitte taotleda täiuslikkust,» avab albumit Maris Pihlap ise.

Albumilt on seni avaldatud kaks singlit «Take It Away» ja «Off Track», millel teeb kaasa Ewert Sundja. Uus album on ühtlasi jätkuks 2021. aastal ilmunud debüütalbumile «What Have You Become?», mis tõi Maris Pihlapile ka Aasta debüütalbumi nominatsiooni käesoleva aasta Eesti Muusikaauhindadel.