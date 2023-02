Karud paha peal: karupoeg Puhhist saab sarimõrvar

Lisaks jõuab homme, Eesti sünnipäeval üle maailma kinodesse film «Kokaiinikaru», mis on tõestisündinud loo põhjal valminud õuduskomöödia rahvuspargi karust, kes pistis nahka 40 kg puhast kokaiini. «Kokaiinikaru» arvustust lugege laupäevasest Postimehest.

Armastatud karupoeg Puhhi verisesse õudusfilmi paigutamise teeb võimalikuks see, et 2022. aasta alguses kadusid paljude klassikaliste lugude autoriõigused, nende seas A. A. Milne'i «Karupoeg Puhh», Felix Salteni «Bambi» ning Ernest Hemingway ja William Faulkneri debüütromaanid. Tänu sellele võivad loomeinimesed kasutada eelmainitud lugude kuulsaid tegelasi täpselt nii, nagu heaks arvavad. Siiski pole kõik Milne’i tegelased veel lubatud jahisaak, sest näiteks tegelaskuju Tiiger ilmus Milne’i loomingusse alles 1927. aastal.

Rhys Frake-Waterfieldi lavastatud filmis saab Karupoeg Puhhist verejanuline mõrvar. Esimesed kaadrid filmist esitavad Puhhist morbiidse nägemuse, mis rööviks lastelt kauaks une. Mõistagi pole valmiv õudukas mõeldud lastele, vaid täiskasvanutele, kelle närvid peavad mõmmiku seninägematutele veristele tegudele vastu.

Alguses oli plaan film kohe voogedastusse suunata, aga nüüd on põhjust loota või karta, et verejanuline mängukaru murrab kogu maailma kinodsesse. Mehhikos toimus esilinastus juba 29. jaanuaril, kus film avanädalavahetusel neljandale kohale jõudis ja teenis väidetavalt 700 000 dollarit. Frake-Waterfield ei ole öelnud, kui suur filmi tootmiseelarve oli, kuid intervjuus väljaandele Variety vihjas ta, et see jäi alla 100 000 dollari.

Filmi produtsendi Scott Jeffrey sõnul valmis film loominguliste otsingute tulemusena. «Waterfield on kogu aeg otsinud ideid, mida pole varem tehtud,» ütles produtsent. Lavastaja otsib veidraid teemasid, mida oleks «erakordselt keeruline» filmiks teha. «Milliseid muinasjutukoletisi saaksime näidata uue nurga alt? Võib-olla selgub, et koletis on kellegi sees, kes ise üldse kole ega õudne pole? See oleks originaalne ja lahe,» mõtles režissöör. Kui ta ära jagas, et Milne’i loomingule saab nüüd vabalt ükskõik kui hullumeelseid filme ehitada, ei takistanud «Mee ja vere» väntamist enam miski.

Esimene probleem: kuidas karupoeg Puhh, igaühe lapsepõlve lemmikkaruke, jubedaks muuta? «Tabasin ruttu ära, et selle filmi põhiteema võiks olla üksindus,» teatas Wakefield. Filmi alguses pöördus nüüd ülikooligi lõpetanud Christopher Robin tagasi 100 aakri metsa ning avastab, et tema kunagised sõbrad ning mängukaaslased, Puhh ja Notsu on omaaegse hülgamise tulemusel hullunud ja metsistunud. Veri ja soolikad katavad nende kiskjalikke koonusid ning Christopher Robinil tuleb aeg oma tegude üle järele mõelda.