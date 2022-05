Tom Waitsiga tuuritanud kitarrist Omar Torrez esineb KuKu Klubis

Omar Torrez on mänginud koos Tom Waitsiga, kes kutsus ta kitarri mängima oma 2008. aastal toimunud Glitter and Doom tuuril. Torrez on koos töötanud ka vene rokkmuusiku Boriss Grebenštšikoviga ning tuuritanud bändidega nagu Kinky, Buena Vista Social Club ning Jethro Tull.