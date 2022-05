Inimesed kuhtuvad tulevikuta ühiskonna džunglites

Raamatu kohta ütleks, et see on jutustamislaadilt kuivem, aga samas väga palju informatiivsem. Siin on hulga pikemalt lahti seletatud kogu süsteemi taust, ajalugu, tegelased on portreteeritud selgelt, küll detailirohkelt, kuid autori liigse hinnanguta ehk üsna kiretult. Film on selles suhtes hoopis teist laadi, see on killustatud, mosaiikne, emotsionaalne, poeetiline. Film ei ole kohe kindlasti selle raamatu ekraniseering.

Tõsi, seal astuvad tegelastena kaamera ette päris õiged inimesed, needsamad Linda May, Bob Wells, Swankie ja paljud teised, kellest raamatuski juttu. Ikkagi on filmirännak juba näideldud mängufilm, mille liimiks väljamõeldud kangelanna Fern (Frances McDormand, Oscar parima naispeaosa eest). Kuigi film annab väga hästi edasi kogu emotsiooni ja viib vaataja vahetumalt rändajate argipäeva sisse, on see raamatu kõrval siiski vaid nagu unenägu, võrreldes ärkvelolekuga. Film on reaalsuse killustatud töötlus, väga hea muidugi, aga kui oled ära näinud ainult selle filmi ja raamatut pole puutunud, siis oled tegelikult suuremast osast loost ilma jäänud.