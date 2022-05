AJA AUK ⟩ Vangelis – süntesaatorite kuningas

Võiks öelda, et see on mingis mõttes üks tulevikulinna muusikaline arhetüüp. Kui varasemalt kujutleti tulevikku pigem külma ja steriilse kohana, siis «Blade Runner» on kuidagi soe. Rahvarohke, niiske, ruumipehme, varjuline, neoonvärvikirev. Nagu filmis on olulisel kohal mälu, leiab mälule omast ujuvust ka heliribalt. 2000ndatel hakkasid sellist mälumuusikat viljelema hauntoloogia lahtrisse liigitatavad artistid.