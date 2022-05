Kunstiteadlane: halva kunsti ostmine maksumaksja raha eest on mitmekordne kuritegu!

Kui näitusel küsisin, et miks üks või teine teos osteti, vastasid pedagoog Kristel Sibul ja kaasaegse kogu hoidja Julia Polujanenkova, et «maitse asi» ja viimaselt oli veel põhjendus: «Abstraktsionism on moes». Kaido Ole laualampi kujutava maali ostmist seletas kuraator Indrek Grigor sellega, et see oli Kumu näitusel. Näituse «Müstika ja Eros» giidituuril sain joonistuse- ja graafikakogu hoidjalt Kadri Mäelt vastuseks vihakõne: «Jälle tuled ründama! Kasi välja! Seal on uks!»