KULTUURIS KUUM ⟩ Sinustki võib saada fundamentalist

Eesti kriitika on esile tõstnud lavastuse ajakohasust, et see puudutab nii mitmel tasandil – ka teemasid, mis on päevakorrale tõusnud alles pärast näidendi kirjutamist.

Olen tõesti kuulnud, et see lavastus on Eestis osutunud kõnekaks uuskonservatismi ja koroonakriisi taustal. Sellised hetked muudavad näitekirjaniku elu maagilisemaks, kui vaatad, et su kirjutatud näidendit mängitakse 16 aastat hiljem ühes teises linnas, ühes teises riigis, ja saad aru, et see näidend on siin ja praegu kõnekas täiesti ennustamatul moel.