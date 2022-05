Kindel laks: Asjade ümbernimetamise saatanlik maagia

Maa paistab lame ja seetõttu ka on lame. Samam­oodi nagu pole olemas ukrainlasi ja ajalugu on hoopis teistsugune. Selleks et aru saada, kuidas ja miks toimib Putini muinasjuttudega dirigeeritud Venemaa, on hea heita pilk sellele, kuidas kasvab lameda Maa «tõsiasja» pooldavate inimeste hulk. Võrratu dokfilm «Kumeruse taga» («Behind the ­Curve» – USA, 2018, vaadatav Netflixis) kuvab muigama panevalt, aga mitte naeruvääristavalt lamemaalasi. Omapärane rahvas. See kasvav ­kogukond peab konverentse ja on selles põhiküsimuseski – lame Maa – eri meelt. Kui vähe on tegelikult vaja põhjusi, et ülal pidada umbluud.